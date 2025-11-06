LADISPOLI – L’atteso restyling del Cerreto è partito ufficialmente e fa parte dei 7 milioni di euro finanziati nell’ultimo anno dal comune ladispolano. Gli operai sono entrati già in azione su viale Mediterraneo ma il piano contro le voragini proseguirà almeno per un mese anche in altre zone: via dei Giacinti, via dei Gelsomini, via dei Mughetti, via delle Camelie, via dei Tulipani, via dei Lillà, via delle Ortensie, via delle Gardenie, via dei Ciclamini, via delle Orchidee, via delle Azalee, via delle Viole, via dei Garofani, via Rimini e via dei Fiordalisi. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo affidando a un video il calendario degli interventi, le tempistiche e le risorse economiche messe in campo nell’ultimo periodo. «Un investimento davvero importante in questa legislatura – afferma Alessandro Grando – che si somma alle azioni che abbiamo già realizzato negli scorsi mesi. E che, unitamente ai 5 milioni già investiti nel primo mandato, superano i 12 milioni di euro. Una cifra veramente epocale per la nostra città che non si era mai vista prima». Successivamente i rulli compattatori si sposteranno anche verso il centro e sulle traverse di viale Italia, a partire da via Fiume, via Palermo, nel tratto che va da via Genova a via Venezia. In questo caso è previsto anche rifacimento dei marciapiedi. «Doveroso da parte mia – aggiunge il sindaco ladispolano - ringraziare l’ufficio Lavori Pubblici che ha seguito tutte le procedure necessarie. Siamo orgogliosi e fieri di aver mantenuto un impegno preso con i cittadini. Chiaramente il lavoro da fare è ancora tanto, ma noi continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti e, in questo caso, la sicurezza stradale». Il municipio tra l’altro – e lo ha confermato lo stesso Grando - sta portando avanti due ulteriori procedure di gara. Una da 1 milione di euro per le strade dei quartieri di campagna ad Olmetto, Monteroni e Boietto (via dell’Infernaccio, via della Cannella, via dell’Acquedotto Statua, via Rimessa Nuova, via delle Casermette, via Olmetto, via delle Carciofete, via dei Monteroni e via della Sorgente). E un’altra da 3 milioni per rifare le strade nei quartieri mancanti di Ladispoli, e per completare i marciapiedi delle traverse del corso principale fino alla stazione ferroviaria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA