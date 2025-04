ALLUMIERE - "Il 25 aprile è la festa della resistenza, della liberazione dell’Italia dal fascismo: sono passati 80 anni dal 25 aprile del 1945, il tempo che passa ci obbliga a rispettare il dovere di fare memoria, di essere memoria".

Si apre così la nota del Partito Democratico di Allumiere riguardo alla Festa della Liberazione che si è svolta lo scorso 25 aprile.

"Per noi - proseguono da Pd di Allumiere - fare memoria sulla liberazione e sulla resistenza è un impegno civile che ci deve sentire tutti impegnati, non solo in questo giorno.

La vita dei popoli si intreccia indissolubilmente con quella delle donne e degli uomini ed è determinata soprattutto dalle scelte che si portano avanti, anche nella nostra quotidianità.

Il 25 aprile la comunità antifascista di Allumiere ha ricordato, su proposta dell’ANPI Allumiere, nell’80° anno dalla Liberazione, i ventiquattro, partigiani allumieraschi che furono strappati ai propri affetti e rischiarono le loro vite per difendere la democrazia e per la libertà.

Anche per questo abbiamo scelto di fare un’azione unitaria e collettiva di tutte le forze politiche e dei movimenti antifascisti, con un documento letto da Patrizia Befani. È sempre tempo di resistenza, oggi più che mai".

©RIPRODUZIONE RISERVATA