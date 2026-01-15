S. MARINELLA - Dopo la chiusura del tesseramento, il circolo cittadino del Partito Democratico si prepara ad affrontare le prossime sfide che lo attendono. “Il 2026 si preannuncia come un anno importante, in particolare per le prossime elezioni amministrative – dice la segretaria Lucia Gaglione - dove il PD assumerà un ruolo centrale nella formazione della coalizione del centrosinistra, che sfiderà il centrodestra. Il 2025 è stato un anno che ha visto crescere il numero degli iscritti, segno del desiderio di partecipazione ad un progetto politico che si occupi di diritti e dei problemi della città. Il trend positivo infatti certifica il lavoro costante sul territorio fatto in questi anni e l’ottimo stato di salute del circolo. In un clima di disaffezione alla politica e di astensionismo è un grande segnale che le persone decidano di iscriversi. A seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale, al prossimo appuntamento elettorale di maggio, i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa saranno chiamati a esprimere il proprio voto per il nuovo sindaco. In questi giorni si sono susseguite diverse indiscrezioni riguardo a possibili candidature alla carica di Sindaco, spesso associate al Pd senza che vi sia stata una consultazione ufficiale. Pur ritenendo apprezzabili e di valore i profili circolati nelle ultime ore per l'area di centrosinistra, il Pd intende riportare l'attenzione sul metodo e sul merito. Il punto centrale per noi è il programma, siamo convinti che i cittadini vogliono idee concrete, una visione di futuro per il territorio e la capacità di costruire una condivisione autentica e solida. Il Pd ha già avviato le prime consultazioni con tutte le forze politiche e civiche dell’area progressista e riformista, con le quali si sono trovati i primi riscontri positivi. Prossimamente avvieremo i tavoli di lavoro che saranno il luogo privilegiato per definire un programma elettorale che risponda alle aspettative dei cittadini. Sarà proprio da questo percorso collettivo e programmatico che emergerà il nome del candidato Sindaco condiviso. Infine, per fare chiarezza è bene ristabilire la realtà dei fatti, l’ex consigliere comunale Iachini non è mai stato un esponente del Partito Democratico come invece, più volte riportato da alcune testate giornalistiche. La sua è stata una partecipazione da indipendente nella lista del Pd alle amministrative del 2023, durata lo spazio di pochi mesi, prima di approdare a Noi Moderati, per poi concludere il percorso nel gruppo misto. Associare il suo nome al Pd è, dunque, un errore storico e politico”.

