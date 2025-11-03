CERVETERI – Torna il Natale di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Come ogni anno, riparte la maratona solidale a sostegno delle attività di ricerca scientifica su una malattia che ad oggi ancora non ha una cura. Tantissimi prodotti anche in questo 2025. Sono buoni, speciali e solidali: si può dare un contributo importantissimo a medici e ricercatori. Dai pandori ai panettoni, dai boules di cioccolato alle candele profumate. Nell’elenco la tazza natalizia, le lenticchie di Aism, le gocce al miele e le stelline di Aism a sole 2 euro. Per info o prenotazioni si può chiamare il numero 327.3064295. «Un’occasione importante – afferma il consigliere comunale di Cerveteri, Adele Prosperi – perché acquistando prodotti utili per le festività natalizie, nello stesso tempo si può contribuire alla ricerca scientifica sulla Sclerosi».