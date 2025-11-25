CERVETERI - Torna il Natale di Aism, la campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la Sclerosi Multipla. Sabato prossimo, a partire dalle 9, i volontari dell’associazione saranno in piazza Aldo Moro con i tradizionali prodotti natalizi, il cui ricavato, come sempre, andrà a sostenere le attività di ricerca scientifica su una malattia che ad oggi nonostante il grande lavoro quotidiano di medici e ricercatori ancora non ha una cura. A coordinare lo stand solidale, come ogni anno, il consigliere comunale Adele Prosperi. «Tra il mondo Aism e Cerveteri – sostiene Prosperi - c’è un rapporto estremamente solido che prosegue oramai da oltre un decennio. La Sclerosi è una malattia che ad oggi non ha una cura: il lavoro costante e quotidiano di medici e ricercatori, sostenuti da Aism, realtà che da oltre mezzo secolo rappresenta una delle maggiori finanziatrici in ambito europeo per la ricerca ha portato a progressi importanti, ma purtroppo non ancora ad una cura. Anche per questo, sabato aspettiamo i cittadini allo stand solidale: acquistando anche un singolo prodotto, insieme, potremo dare un grande contributo alla ricerca e sperare, insieme, in un mondo finalmente libero da questa malattia».

