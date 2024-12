ALLUMIERE - Anche quest'anno il museo civico di Allumiere è a misura di bambino e accoglie le classi per interessanti lezioni e attività di alto livello.

La direttrice del museo Klitche de la Grunge, Lucina Giacopini annuncia con soddisfazione: "Con grande entusiasmo sono iniziati i laboratori didattici 2024-2025 al museo di Allumiere dedicati agli alunni di ogni età e tenuti da esperti. "Per questo primo appuntamento abbiamo ospitato le classi II e III della scuola Primaria dell’Istituto Galice di Civitavecchia"

I laboratori e le attività attivati dal museo collinare sono davvero eccezionali e permettono agli alunni di apprendere attraverso l'esperienza. Queste attività sono da anni fiore all'occhiello della comunità allumierasca.

La sezione didattica del Museo Civico di Allumiere è attiva da circa venti anni nella conservazione e nella trasmissione delle conoscenze storiche, archeologiche geominerarie e naturalistiche della collezione del Museo e di tutto il territorio. La caratteristica della nostra didattica è la continua ricerca di nuove attività che possano favorire un approccio partecipativo e divertente alle tematiche presentate. Le nostre lezioni, le attività laboratoriali e le uscite sul territorio sono improntate alla ricerca del coinvolgimento di bambini, ragazzi e insegnanti, in un continuo rapporto di scambi di conoscenze, esperienze, sensazioni e domande perché “imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione” (A. Einstein). “Un museo tutto da scoprire” parte dall’entusiasmo di raccontare il passato in modo avvincente e giocoso e per stimolare nei giovani la curiosità nei confronti di una disciplina che parla per mezzo di materiali antichi: l'archeologia. Attraverso la fruizione dei laboratori didattici, viene data, alle scuole, l’opportunità di vivere la struttura museale e soprattutto di conoscere ed approfondire gli aspetti più affascinanti e misteriosi del mondo archeologico e del mondo naturalistico.

"Vi aspettiamo numerosi per i prossimi - conclude la direttrice del museo Klitche de La Grunge, Lucina Giacopini - per avere maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 0766967793

museo@comune.allumiere.rm.it"

© RIPRODUZIONE RISERVATA