CIVITAVECCHIA – Una giornata dedicata ai temi dell’inclusione e del sociale, tra sorrisi, colori, emozioni. Il Villaggio In Italia che accompagna l’Amerigo Vespucci nella sua tappa di Civitavecchia, nell’ambito del tour Mediterraneo, ha visto ieri la presenza in porto del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti. Entrambe hanno preso parte al panel “Sport: valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti”, alla presenza anche di una rappresentanza del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (Gspd). Tra testimonianze, riflessioni e confronti, Locatelli ha ribadito come lo sport sia «strumento di aggregazione sociale e di condivisione. Oggi siamo qui, a un passo dalla storia, a pochi metri dalla Vespucci – ha aggiunto – con questa nave che non ci ha ospitato, ma ha camminato e continua a farlo insieme a noi».

«La Cultura della Difesa non lascia mai indietro nessuno – ha sottolineato la senatrice Rauti – e considera l’inclusione una responsabilità istituzionale ed un impegno per abbattere barriere e pregiudizi».

Con l’agenzia Ansa il sottosegretario ha ricordato che quest’anno ricorrono i 25 anni dall’ingresso delle donne nelle Forze Armate «una distanza temporale che ci permette di valutare l’integrazione, di definirla pienamente paritaria e con un emergente leadership femminile» ha affermato il sottosegretario, che ha anche la delega alle pari opportunità. Il “Villaggio in Italia” ospita anche la Mostra fotografia - ideata e curata dal sottosegretario - dedicata alle “Donne d’Europa”, già esposta a Venezia nella 2^ tappa del Tour Mediterraneo. «24 pannelli monografici raccontano vite di donne che hanno lasciato il segno, aperto una nuova strada e favorito il cambiamento. Figure femminili che hanno lottato per un ideale e per l’emancipazione sociale delle donne» ha concluso Rauti. Mancano due tappe – Livorno e Genova - alla conclusione del tour Mediterraneo del Vespucci, che ha seguito il tour mondiale della nave più bella del mondo; ambasciatrice del made in Italy ed icona di italianità ma anche racconto della Cultura della Difesa, uno storytelling delle eccellenze nazionali ed un modello di comunicazione replicabile.