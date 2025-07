MONTALTO DI CASTRO – Arenile sorvegliato speciale dopo la tragedia che si è consumata sul litorale di Montalto di Castro dove è morto il 17enne Riccardo Boni rimasto sepolto il 10 luglio 2025 sotto una montagna di sabbia, dopo aver scavato una buca, mentre tentava di realizzare un tunnel.

Proprio a Montalto, sabato è scattato l’allarme dopo che un ragazzo aveva scavato una buca piuttosto profonda. L’intervento si è registrato nel tratto di spiaggia libera del Piazzalone con l’arrivo sul posto della Guardia costiera e della Polizia locale. La buca sarebbe stata talmente tanto profonda da contenere un ragazzo, circostanza da evitare soprattutto senza sorveglianza e in prossimità del mare. Basta infatti un’onda per travolgere tutto, con conseguenze che possono rivelarsi tragiche. Importante quindi prestare massima attenzione non solo in acqua, ma anche nei giochi in spiaggia.

A mettere in guardia sulla pericolosità di certe pratiche tanto comuni quanto insidiose sono i bagnini della Life guard Lazio. La circostanza ha rappresentato infatti un potenziale pericolo che non poteva essere sottovalutato. Una buca può diventare una trappola mortale, ha spiegato il responsabile per l’area Lazio di Life guard, Paolo Pizzala.

©RIPRODUZIONE RISERVATA