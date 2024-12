LADISPOLI – Il megayacht di Mark Zuckerberg avvistato a largo ieri mattina. Lo storico fondatore del social Facebook sabato mattina ha gettato l’ancora sulle spiagge di Ostia e si è concesso un soggiorno anche più a nord. Ovviamente il “gigante” in mare con motonave e un elicottero a bordo non è sfuggito ai bagnanti impegnati a prendere la tintarella. E in molti hanno pensato a quell’estate faraonica dei magnati russi che nel 2019 approdarono in un lussuoso hotel di Palo per una festa megalattica.

Lo yacht Launchpad sul mercato ha un valore di 300 milioni di dollari e se l’è regalato il giovane miliardario per il suo quarantesimo compleanno.

