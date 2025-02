TARQUINIA - Una lunga sfilata di mezzi agricoli scortata dalla polizia locale ha colorato la provinciale di Porto Clementino questa mattina a Tarquinia ed ha letteralmente invaso il Lido, facendo respirare un clima di festa tra sorrisi, foto, aggregazione e divertimento.

L'adunanza agricola ha avuto un'ottima partecipazione, nonostante il maltempo, segno della voglia di aggregazione del mondo agricolo locale e della forte esigenza di sottolineare il legame con il territorio, la cultura contadina, le tradizioni e il lavoro. Ma anche i problemi che affliggono il settore.

Andrea Ortenzi e Fabio Gagni fanno di nuovo centro con l’evento realizzato con il prezioso supporto del Comune di Tarquinia, della Diocesi e soprattutto degli agricoltori. «Il successo di un evento spontaneo e libero come l'adunanza agricola è stato il chiaro segno di come Tarquinia abbia bisogno di tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero: gli agricoltori ad oggi sono tra i pochi che cercano di lottare per i propri diritti, di contrastare le condizioni vessatorie che affossano il loro lavoro. Far sentire loro il sostegno di tutta la cittadinanza passa anche dal creare momenti volti a sottolineare la loro centralità nel tessuto economico e sociale locale», affermano Andrea Ortenzi e Fabio Gagni che tengono a fare un plauso particolare a Gian Piero Di Carlo, Giovanni Mancinelli e Marco Sabbatini a tutto il Viscarelli's team.

«L'adunanza agricola - spiegano gli organizzatori - è stata possibile grazie ad Andrea Ortenzi e Fabio Gagni, con Maremma Old Style (con un plauso particolare a Gianluca Olivieri e Jennifer Guazzini) e Se Ami Tarquinia, al Comune di Tarquinia con il sindaco Francesco Sposetti e il presidente del consiglio Alberto Blasi, alla Pro Loco di Monte Romano, all'azienda agricola Viscarelli, alla Diocesi di Civitavecchia Tarquinia con don Dario e don Augusto, alla Polizia locale, a Cesare Mancinelli, alla Zootecnica Viterbese, ad Andrea Giorgini e la sua azienda, a caffè Volsinia, al Bar Corsaro, all'Azienda Tombini, a Claudio Perini, alla coop Ortofrutticola (con un plauso ad Alessandro Serafini), al Ristorante Ambaradam, al bar Stop 83, a Cancellieri bar e autolavaggio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA