CIVITAVECCHIA – Luigi De Mutiis, mago illusionista e comico cabarettista civitavecchiese, ha partecipato nella serata di martedì 18 al programma di Canale 5 "Avanti un Altro", condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Durante la puntata, De Mutiis ha stupito il pubblico con numeri di magia e illusionismo, tra cui la sparizione di mutandine e calzini di Laurenti senza toccarlo e un sorprendente gioco di levitazione, in cui ha camminato per lo studio mostrando solo testa e bacino. L'artista, noto per la sua partecipazione a diversi programmi Rai e Mediaset come "Striscia la Notizia", "Tu Si Que Vales", "Tale e Quale Show" e "Bar Stella", ha sottolineato il suo impegno nel portare il nome di Civitavecchia in TV. De Mutiis, presente sui social come TikTok e Instagram, ha ricevuto numerosi messaggi di apprezzamento per la sua esibizione.

