CERVETERI - «ll lungomare non è nelle condizioni che tutti si aspettavano. Cittadini e villeggianti speravano in un verde più rigoglioso e pulito, ma invece siamo alle solite». La denuncia arriva da Gianluca Paolacci, consigliere comunale dell'opposizione, che ci va giù pesante. «Erba incolta, aiuole seccate dal sole – prosegue l’esponente di centrodestra -, non vi è decoro ed è impensabile vedere il lungomare di Campo di Mare in queste condizioni, quando siamo a luglio, nel momento clou in cui arrivano famiglie e giovani nel nostro mare. Avremmo voluto una situazione decisamente migliore, ci vorrebbero interventi sul verde, per regalare a chi frequenta la passeggiata di vivere un’atmosfera diversa e non un totale abbandono. Non vogliamo i soliti slogan, pensiamo a fare fatti, gli abitanti sono al limite della sopportazione». Pochi giorni fa la sindaca ha annunciato l’avvio dei cantieri stradali proprio sul lungomare. «A questa giunta chiediamo di intervenire, di impiegare denaro per il verde, per cercare di non far spegnere un bel tratto di costa che potrebbe ospitare moltissime persone», conclude Paolacci.

