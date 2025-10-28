TOLFA - È cominciata con un passo dopo l’altro, tra il silenzio dei prati e il profumo della macchia mediterranea, la passeggiata dedicata a tutte le donne che si è svolta domenica scorsa nell’ambito della rassegna “Il Jazz è Donna”, promossa da Tolfa Jazz in collaborazione con Komen Italia. Un appuntamento che è andato ben oltre il semplice cammino, trasformandosi in un’esperienza di incontro, ascolto e rinascita interiore. Il gruppo si è ritrovato al suggestivo Borgo della Farnesiana: da lì le partecipanti hanno imboccato l’antica mulattiera, seguendo poi il tracciato della vecchia ferrovia abbandonata, fino a raggiungere la città medievale di Cencelle, luogo sospeso nel tempo che custodisce ancora le tracce del suo passato tra mura di pietra e sentieri erbosi. Otto chilometri di cammino lento, immersi nella natura, tra scorci mozzafiato e distese di asfodeli in fiore, dove ogni passo è diventato un invito a rallentare, respirare, ascoltare. Sospinte dal vento dolce dell’autunno, le partecipanti hanno riscoperto il piacere del silenzio e della condivisione autentica, accompagnate dalla guida ambientale Antonella Del Frate, che ha trasformato la camminata in un vero e proprio percorso sensoriale e meditativo. «Più che camminare, abbiamo sentito – raccontano alcune partecipanti –. Abbiamo toccato, respirato, ascoltato. Ci siamo fermate a guardare, a ridere, a condividere emozioni, sensazioni, qualche lacrima e tanti sorrisi». Partite alle 9 e rientrate intorno alle 13 le donne hanno vissuto una mattinata di benessere, armonia e solidarietà, immerse nella bellezza dei paesaggi tolfetani, un’esperienza che ha unito il corpo e lo spirito. “Il Jazz è Donna” è un ciclo di nove appuntamenti dedicati non solo alla musica, ma anche al camminare insieme per sostenersi a vicenda e ricordae che la prevenzione passa anche dal prendersi cura di sé, dall’ascolto del proprio corpo e delle proprie emozioni. I prossimi incontri si terranno il 23 novembre e il 7 dicembre. Per infor e prenotazioni: info@tolfajazz.com o chiamare al 3898384355