CERVETERI - I ragazzi del gruppo scout di Guidonia 1 ospiti della Protezione civile di Cerveteri per una notte. I ragazzi infatti, dopo una giornata trascorsa tra i sentieri stabiliti dai loro capi scout sono stati ospitati nella struttura di via del Lavatore dove hanno trascorso la notte in tenda per poi rientrare a casa. «Averli potuti ospitare in una struttura della nostra Protezione civile conferma come Cerveteri disponga di un gruppo estremamente disponibile oltre che preparato e in grado di fornire accoglienza», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. «Spero che per questi giovani scout - ha concluso il primo cittadino - la permanenza e la visita della nostra città sia stata di loro gradimento, che si siano trovati bene e che anche in futuro possano scegliere, sia come scout che come turisti, Cerveteri come loro meta di crescita e formazione».

