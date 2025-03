TOLFA - "Domenica 6 aprile, a partire dalle ore 17.30, ci lasceremo coinvolgere dalle trasposizioni in scena delle opere del pittore fiammingo H. Bosch con la Compagnia Il Serapeo". Ad esprimersi così la direttrice artistica del teatro Claudia De Paolis, la quale esprta tutti a non mancare allo spettacolo "Il giardino delle delizie": "che darà una rilettura in chiave moderna dei temi rappresentati nelle opere del pittore del XV secolo, con una sceneggiatura originale, di tipo onirico-surreale, accompagnata dalla coreografia del corpo di ballo diretta da Diletta Strengacci e con l’accompagnamento musicale di Cristian De Juliis: non mancate". Il giardino delle delizie è scritto e diretto da Daniela Sisti ed Antonio Balsimelli ed è una rilettura moderna dell’opera del pittore fiammingo H. Bosch, vissuto tra il 1400 e il 1500. Tale trittico, esposto al Prado di Madrid, visionario ed immaginifico, ha ispirato una scrittura e sceneggiatura di tipo onirico-surreale. I temi che il pittore rappresenta nell’opera sono di carattere educativo-religioso, quali la condanna del peccato, il disprezzo per il vizio, per la corruzione e per l’assenza di morale. Qui l’uomo è vittima stessa dei suoi vizi che diventano ossessioni. La sceneggiatura da noi scritta, propone un’interpretazione dell’opera, proiettandola nella nostra società contemporanea, dove l’uomo è sempre più solo e la cui assenza di etica lo espone a forme esacerbate di individualismo e alla sopraffazione dei più deboli. Lo spettacolo consta di tre scene, l’Eden, Il Giardino e l’Inferno musicale. I balletti sono a cura della coreografa Diletta Strengacci di "Opera danza" e le musiche originali sono di Cristian de Iuliis.