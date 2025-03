ALLUMIERE - I consiglieri comunali di opposizione Antonio Pasquini e Sante Superchi (gruppo Insieme per Allumiere) informano i cittadini che il Gruppo di Azione Locale (GAL) Etruria Meridionale (di cui il Comune di Allumiere è socio), nell’ambito dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), ha pubblicato tre avvisi per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, delle seguenti figure professionali: responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria; Direttore Tecnico; Assistente di Segreteria. Gli avvisi pubblici e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale del GAL Etruria Meridionale: www.galetruriameridionale.it Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nei rispettivi avvisi, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 marzo 2025, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo galetruriameridionale@legalmail.it. "Si invitano - spiegano da Insieme per Allumiere - tutti gli interessati a prendere visione degli avvisi e a partecipare alla selezione secondo i requisiti previsti".

