Trovato con oltre 30 grammi di cocaina, fiutata dal cane Frida. Un 36enne è stato arrestato dalla guardia di finanza di Tarquinia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nel contesto di specifici servizi della Guardia di finanza volti al monitoraggio del territorio e al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio delle unità cinofile delle fiamme gialle di Civitavecchia.

L’attenzione dei finanziarti, in particolare, è stata attirata dall’atteggiamento particolarmente circospetto e nervoso mostrato da un italiano, incensurato, residente a Tarquinia, sottoposto a controllo mentre era a bordo della sua auto.

L’infallibile fiuto ancora una volta del cane antidroga Frida, considerato il suo forte interessamento al soggetto attenzionato, ha spinto i militari ad estendere il controllo anche all’autoveicolo, all’esito del quale sono state trovate 7 dosi di cocaina del peso circa di 3 grammi e 600 euro in contanti di piccolo taglio.

Estesa la perquisizione all’abitazione, sono stati trovati altri 27, 4 grammi di cocaina, 1 bilancino elettronico e del materiale atto al confezionamento delle dosi.

La sostanza avrebbe potuto fruttare, se immessa sul mercato, oltre 2.000 euro.

L’operazione si è conclusa con la convalida del sequestro di 30,5 grammi complessivi di cocaina, della somma contanti di 600 euro nonché dell’arresto del pusher con contestuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal giudice presso il Tribunale di Civitavecchia.