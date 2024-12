ALLUMIERE - Il Coro Parrocchiale della Bianca in trasferta a Torrimpietra.

Il coro della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes domenica si è spostato per andare ad animare la cerimonia di insediamento del parroco don Ivan. Il parroco che per alcuni mesi ha guidato la comunità della frazione del comune di Allumiere, ha lasciato un segno profondo nei biancaroli e domenica questo legame si è stretto ancora di più.

Come spiega l'assessora di Allumiere, Romina Scocco (con delega alla frazione) che fa parte del coro: "Ci sono delle persone speciali che si incontrano in periodi particolari della vita e con le quali si vivono situazioni e momenti forti che fanno nascere dei legami che rimarranno indelebili: questo è stato per la nostra comunità don Ivan. È stato un piacere ed un onore animare come Coro Parrocchiale della Bianca la cerimonia di insediamento del nostro amico. Questo è per noi don Ivan Leto: un amico. A lui auguriamo buon cammino nella sua nuova parrocchia".

