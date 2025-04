TARQUINIA – Il Consorzio Camminatori Indipendenti, collettivo di passi e di scrittura, arriverà oggi alle 17,30, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, per la quarta tappa del progetto editoriale “La Mappa dei venti della Tuscia”. Il gruppo partirà da Monte Romano per proseguire il suo viaggio alla scoperta del territorio e della cultura della Tuscia. Ad accoglierlo saranno i bambini che prenderanno parte al laboratorio condotto dall'illustratrice Roberta Angeletti, inserito nel calendario di Pagine a colori, il festival della letteratura illustrata e delle arti visive il cui tema è ispirato al mondo vegetale.

Al termine del laboratorio, i bambini assumeranno il ruolo di “guide” per accompagnare il consorzio Camminatori indipendenti in una passeggiata urbana che partirà dalla biblioteca comunale e arriverà al Parco delle Mura. Alle 18, nell'ambito dell'iniziativa “In cammino con gli alberi”, verrà piantato in uno spazio concordato con il Comune di Tarquinia un albero di olivo, un gesto simbolico di connessione tra natura, comunità e memoria storica. «L'evento di oggi non sarà soltanto un momento di crescita culturale e di riflessione grazie al progetto del Consorzio Camminatori Indipendenti, ma anche un'occasione di educazione ambientale attraverso la piantumazione di un albero di olivo – afferma l’assessora comunale Monica Calzolari -. Questa attività ci ricorda quanto sia importante il legame tra le generazioni e la cura del nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA