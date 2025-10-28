FIUMICINO - «Abbiamo appreso che il consigliere Mario Balletta, unico eletto nella nostra lista del Polo dei Moderati, pur conservando la qualità di consigliere comunale, è transitato insieme ad altri, nel partito di Forza Italia». Così in un comunicato stampa Orazio Azzolini di Energie per Fiumicino e Gianfranco Giuseppe Petralia del Movimento dei Moderati. «Nell’augurare a Mario Balletta buon lavoro, – proseguono – riteniamo a questo punto cessata la partecipazione al Polo dei Moderati della compagine “Insieme per Fiumicino” di cui il Consigliere Balletta ne faceva parte. Conseguentemente, il Polo dei Moderati, che in realtà non ha mai avuto un concreto coinvolgimento da parte di questa maggioranza e quindi anche dal consigliere Balletta, adesso si compone dalle restanti altre due compagini, (Movimento dei Moderati ed Energie per Fiumicino) che coerentemente rimangono unite nel portare avanti i progetti per Fiumicino a suo tempo concordati».

«In merito all’occorso, – concludono Azzolini e Petralia – appare opportuno comunicare che il logo originario verrà quanto prima modificato, per adeguarlo alla nuova improvvisa situazione venutasi a creare, logo che successivamente verrà reso pubblico. Stante quanto sopra, nell’uscire dal Consiglio comunale, il Polo dei Moderati assume una posizione indipendente e rimane comunque attento alla risoluzione delle problematiche cittadine, continuando il proprio impegno di sempre.