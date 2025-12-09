TARQUINIA - «Anche quest’anno Tarquinia si veste di magia per celebrare il Natale attraverso un mese di appuntamenti pensati per valorizzarne il patrimonio culturale, artistico e sociale. Luci, concerti, laboratori, spettacoli, parate, presepi e iniziative dedicate ai bambini daranno vita a un ricco programma che accompagnerà cittadini e visitatori fino all’Epifania». L’amministrazione comunale di Tarquinia, guidata dal sindaco Francesco Sposetti, presenta così, con entusiasmo, il cartellone degli eventi natalizi, nonostante le numerose critiche giunte da cittadini e opposizione per l’assenza di eventi clou come il Presepe vivente e la Casa di Babbo Natale. Le festività natalizie si sono aperte il 7 e l’8 dicembre con il passaggio della Fiamma Olimpica, il concerto “Aspettando… il Natale 2025” organizzato dal Lions Club Tarquinia, l’inaugurazione della rassegna “Tarquinia deliziosa – La fabbrica di cioccolato”, la Parata di Natale e l’accensione delle luminarie. Il calendario, promosso dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Regione Lazio è realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni cittadine, tra cui Divini commercianti, Pro loco Tarquinia e Viva Tarquinia.

«Il teatro “Rossella Falk”, il cuore artistico del Natale tarquiniese»

«Il teatro comunale “Rossella Falk” sarà uno dei luoghi centrali delle festività - spiegano dall’amministrazione comunale - ospitando appuntamenti che spaziano dalla musica alla recitazione, fino alla solidarietà. Il 14 dicembre, alle 18, andrà in scena “L’Apocalisse” con Valerio Aprea, per uno spettacolo di grande intensità. Il 20 dicembre, alle 18, torna il tradizionale concerto di Natale della banda cittadina “Giacomo Setaccioli”. Il 21 dicembre, alle 17, sarà rappresentato lo spettacolo per bambini “Come il brutto anatroccolo”. Il 28 dicembre, alle 17, ci sarà l’immancabile tombola di Natale, realizzata insieme alle associazioni Cuori Blu e Tarquinia in Rosa. Gli spettacoli “L’Apocalisse” e “Come il brut- to anatroccolo” sono a pagamento».

Sala consiliare tra cultura e musica

La sala consiliare del palazzo comunale ospiterà eventi culturali e musicali. Il 12 dicembre, alle 10,30, si terrà la presentazione del dossier di candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il 27 dicembre, alle 18,30, la cantante Moà e il pianista Gabriele Ripa saranno protagonisti di un viaggio tra gospel e tradizione natalizia. Il 2, 3 e 4 gennaio 2026, alle 18, si accenderanno i riflettori dell’Etruria Musica Festival Winter Edition, una rassegna capace di unire atmosfere invernali e grande musica.

Centro storico in festa: musica, tradizioni e spettacoli per tutti

«Le vie e le piazze del centro storico saranno animate da iniziative capaci di valorizzarne la bellezza e di creare momenti di incontro e condivisione. Il 10 dicembre, alle 17,30, la chiesa di Sant’Antonio ospiterà il concerto del coro giovanile della Cattedrale del Salvatore; il 13 dicembre, dalle 17 alle 19, piazza Cavour si trasformerà in un luminoso luna park. Il 18 dicembre, alle 18, l’IC “Ettore Sacconi” terrà nella chiesa di San Francesco il Concerto di Natale, mentre il 19 dicembre, alle 10, gli studenti dell’istituto eseguiranno i canti natalizi per un concerto itinerante. Il 21 dicembre sarà una giornata intensa con la corsa dei Babbi Natale (partenza ore 10 da piazzale Europa) e la musica della Caracca Band, a partire dalle 17,30. Il 3 gennaio 2026, alle 18, piazza Cavour accoglierà il cantante Vincenzo Bencini, protagonista di un concerto a cielo aperto».

Parate, giochi e appuntamenti per famiglie

«Il periodo natalizio - spiegano dal Comune di Tarquinia - sarà anche scandito da iniziative pensate per coinvolgere bambini e famiglie, con attività creative, momenti di festa e sorprese. Il 23 dicembre, alle 17, ritorna la Parata di Natale, tra musica, costumi e atmosfere fiabesche. Il 27 dicembre, alle 17, sarà il giorno della caccia al tesoro a tema “Willy Wonka”, ispirata al celebre cioccolatiere cinematografico. Il 6 gennaio 2026, per la festa dell’Epifania, spazio, alle 9,30, a Corri per la Befana e, alle 12, alla spettacolare discesa della Befana dei Vigili del fuoco dalla torre dell’orologio del palazzo comunale. Il 13, 20 e 21 dicembre, alle 16, l’ex Monte di Pietà sarà la cornice dei laboratori di pasticceria per bambini della rassegna “Tarquinia deliziosa – La fabbrica del cioccolato” (su prenotazione).

Mostre, passeggiate e il fascino senza tempo dei presepi

Il calendario comprende iniziative dedicate al patrimonio storico e alle tradizioni artistiche di Tarquinia. Il 14 dicembre, alle 9.30, dalla Barriera San Giusto prenderà il via la “Passeggiata per tutti”, un itinerario tra le vie, i terzieri e le botteghe artigiane del centro storico. Il 21 dicembre, alle 17,30, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia inaugurerà la mostra “100 Anni di Giubileo. I Sacchetti e i Papi: una famiglia al servizio della Chiesa. I grandi fatti del Novecento in fotografia”. Come ogni anno non mancherà l’itinerario presepistico, con presepi artistici, installazioni tradizionali e piccole opere d’arte nelle parrocchie della città.

Sport, letture e laboratori creativi

«Il Natale tarquiniese si arricchisce inoltre di attività sportive ed eventi pensati per stimolare la creatività dei più piccoli - sottolineano dalla giunta Sposetti - Il 20 dicembre, alle 17.30, al palazzetto dello sport “Angelo Jacopucci” avrà luogo l’iniziativa solidale a cura dell’Asd Arteritmica Tarquinia. Il 20 e 27 dicembre, alle 16, il centro commerciale Top 16 vedrà spettacoli dedicati ai bambini. Il 19, 20 e 28 dicembre, alle 16, l’Infopoint (Barriera San Giusto) sarà la cornice dei laboratori di ceramica per i più piccoli. Presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, per il progetto Prime pagine a colori, verrà proposto, il 14 dicembre, tra le 15 e le 17,30, uno spettacolo di teatro delle ombre a cura di Marco Vergati (prenotazione obbligatoria).

