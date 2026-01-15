S. MARINELLA - Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Santa Marinella l’avviso pubblico firmato dalla commissaria prefettizia Desideria Toscano, rivolto agli interessati che vorranno offrire la propria candidatura per ricoprire il ruolo di consigliere presso il consiglio di amministrazione del Consorzio per la gestione dell’Osservatorio ambientale. A dicembre la commissaria aveva annunciato la nomina di un nuovo rappresentante entro la fine dell'anno, a seguito della decadenza dell'amministrazione comumale e della revoca di altri incarichi fiduciari. La scadenza della domanda è fissata per il 19 gennaio 2026 e gli interessati possono presentare la propria candidatura, in carta semplice, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollosantamarinella@postecert.it,. Alla candidatura dovranno essere allegati: curriculum vitae, datato e sottoscritto, copia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità o conflitti di interesse. L'incarico è a titolo gratuito. Il Consorzio per la gestione dell’Osservatorio ambientale di cui fanno parte anche i Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Tarquinia e Monte Romano, nasce il 01 giugno del 2009 e si occupa del monitoraggio dello stato di salute dell'ecosistema locale, promuovendo buone pratiche di sostenibilità e ponendosi come ponte tra le amministrazioni e la cittadinanza su temi delicati come la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria e la tutela del litorale. A presiederlo è il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, eletto lo scorso dicembre. Mauro Rotatori ricopre il ruolo di direttore scientifico.

