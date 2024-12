FIUMICINO - Un programma ricco di commemorazioni e riconoscimenti quello messo a punto dall’Amministrazione per celebrare il 32° anniversario della Costituzione del Comune di Fiumicino, nato nel 1992. Il sindaco Mario Baccini ed il presidente del Consiglio Roberto Severini apriranno la cerimonia che si terrà, alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare alla presenza della Giunta e del Consiglio Comunale.

«Il 4 aprile 1992 segnò un momento storico significativo per la nostra città, con l’istituzione del Comune autonomo ed il distacco amministrativo dalla Capitale.

Sarà un’occasione importante per riflettere sul percorso di crescita maturato durante questi anni e per onorare coloro che hanno contribuito allo sviluppo ed al benessere del comune – ha sottolineato il sindaco Mario Baccini – .La partecipazione di rappresentanti delle alte cariche delle Forze dell’Ordine, Istituzioni Civili e Religiose e dei sindaci che hanno amministrato prima di me, è a conferma dell’unità e della collaborazione che caratterizzano le molteplici attività economiche, culturali e turistiche del territorio», ha concluso il Primo Cittadino.

«Un evento dedicato alla Costituzione del comune di Fiumicino durante il quale rappresenterò con orgoglio, il Consiglio Comunale – ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Roberto Severini – Saranno consegnate le borse di Studio agli alunni aventi diritto, per gli anni scolastici ed accademici 2021/2022, un gesto per guardare insieme al futuro con una visione proattiva ed orientata al successo ed allo sviluppo della nostra città». Il giorno 5 aprile si concluderanno le celebrazioni con la deposizione di due corone: alle ore 11:30 presso il monumento dedicato ai bonificatori di Maccarese, in piazza Maccarese ed alle ore 12:30, a Fiumicino, in via della Scafa 171.