VITORCHIANO - In risposta alle segnalazioni dei cittadini, il Comune di Vitorchiano ha acquistato e installato nuovi cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine. Questi cestini rappresentano non solo un'importante iniziativa per mantenere pulito il territorio, ma anche un gesto di attenzione e amore verso l'ambiente. La loro ubicazione può essere facilmente consultata tramite l'app Junker, che permette di geo-referenziare Vitorchiano per trovare il cestino più vicino.

È fondamentale ricordare che i nostri amici a quattro zampe devono essere sempre gestiti in modo da non creare pericolo o disturbo agli altri, e al contempo, assicurarne il loro benessere. Nel 2017, a tal proposito, è stata emessa una specifica ordinanza comunale. Tra gli aspetti regolamentati, emerge in particolare l'obbligo di condurre i cani sempre al guinzaglio e avere con sé i dispositivi necessari per la raccolta delle deiezioni.

Ma il Comune di Vitorchiano non si ferma alla gestione dei cani: un’altra iniziativa riguarda la raccolta di abiti, indumenti e stoffe usati. Tutti questi materiali possono essere conferiti sia nei contenitori stradali dedicati, che presso il centro di raccolta comunale. L’amministrazione invita i cittadini a differenziare tutto, sia capi in buono che in cattivo stato, incluse scarpe, accessori come borse, zaini, cinture, cappelli, sciarpe, e biancheria per la casa (come lenzuola e asciugamani). Le regole principali per il corretto conferimento degli indumenti usati sono due: i capi devono essere puliti e posti in sacchi chiusi. Anche gli indumenti in cattivo stato possono essere conferiti, poiché verranno avviati al riciclo per recuperare le fibre tessili. «L'adesione a queste semplici regole di differenziazione - sottolineano dal Comune - ci ha già permesso di contenere i costi di conferimento in discarica, riducendo l'impatto del rifiuto secco e indifferenziato. Continuare su questa strada aiuterà a ridurre anche i costi per la frazione di umido organico, preservando l'ambiente e il nostro territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA