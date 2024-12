ALLUMIERE - L'amministrazione comunale e la comunità di Allumiere salutano il comandante dei Carabinieri Andrea Nuzzi, il quale dopo 25 anni di onorata carriera si è trasferito alla stazione di Tolfa.

Per il comandante Luogotenente dell’arma, che dal 1999 è stato operativo in collina, sempre prestando molta attenzione alle esigenze della cittadinanza, il sindaco Luigi Landi e il suo team daranno vita stamattina alle 11.30 ad una cerimonia di ringraziamento che si terrà nell’aula consiliare.

Per l’occasione, verrà conferito al maresciallo Nuzzi un encomio istituzionale, “per essersi sempre rapportato con grande umanità ma altrettanta determinazione all’ascolto e alla risoluzione delle criticità presentate dai cittadini, lavorando in sinergia con tutte le istituzioni locali. In questi anni, il Comandante Andrea Nuzzi, con la sua cordialità e la sua deontologia, nonché la sua presenza in tutte le occasioni più importanti per la cittadina, è stato da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, contribuendo attivamente a rafforzare il tessuto sociale più virtuoso.

Al maresciallo va un ringraziamento corale da parte della cittadinanza, per il suo esempio e per il servizio prestato con professionalità e abnegazione".

©RIPRODUZIONE RISERVATA