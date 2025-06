MONTEFIASCONE - Festa del pane a Montefiascone e celebrazioni dei 100 anni del panificio Mari con l’emissione di uno specifico annullo filatelico di Poste italiane. Il colle falisco dedica un’intera giornata alla maestria artigiana della panificazione e lo fa celebrando il secolo d’attività del panificio Mari che ha dedicato 4 generazioni all’arte del pane. Sabato 5 luglio, in piazza Roma, avverrà l’inaugurazione alle 17 con la benedizione di monsignor Fabio Fabene, i saluti della sindaca Giulia De Santis, del segretario della Cna Viterbo-Civitavecchia Attilio Lupidi, l’intervento di esponenti della Camera di Commercio. Nel corso della giornata, oltre all’ufficializzazione dell’annullo filatelico dedicato ai 100 anni del panificio Mari, verrà trasmesso il racconto ‘Mari 1925-2025, un secolo di pane, lavoro e famiglia’. Oltre alle celebrazioni anche una conferenza e varie testimonianze: ‘Le intolleranze al frumento in relazione al miglioramento genetico: distinguiamo tra dati scientifici e fake-news” a cura della professoressa Stefania Masci e del professor Roberto Moscetti dell’Unitus; ‘L'importanza delle filiere di qualità nella panificazione artigianale - Alto Grano’ a cura del Molino Casillo e Formasal; ‘Formare i giovani panificatori del futuro’ a cura di Cna; testimonianze di addetti al settore del pane. Quindi ci sarà la consegna di una targa celebrativa al panificio Mari per i suoi 100 anni. Seguirà l’apertura di stand enogastronomici con prodotti locali e musica in piazza. All’iniziativa hanno aderito: per le pasticcerie Alba dei fratelli Fiorentini, Garibaldi fratelli Pierini, Le Delizie dei Borbone di Armante Nicola, con i suoi sapori eleganti e distintivi e Giusti di Gino Giusti. Per i panifici quello di Claudio e Sabrina di Bagnoregio, dei fratelli Oddo di Graffignano, Parea di Viterbo, Anselmi di Viterbo, Bigioni di Celleno, Tranfa e Finesi di Civita Castellana. “Ringrazio l’amministrazione di Montefiascone per questo evento – ha detto il segretario di Cna Viterbo-Civitavecchia Attilio Lupidi -, Poste Italiane, il nostro protagonista Mauro Mari e Claudio Cavalloro, vicepresidente Cna e panificatore. È un orgoglio per noi festeggiare i 100 anni del panificio di un’attività tradizionale e artigianale, perché per stare in piedi ci vuole passione e costanza, caratteristiche come il legame con il territorio, sviluppo e ricambio generazionale. Quattro generazioni hanno proseguito l’attività dal 1925. Il nostro supporto è in toto per questa giornata che è anche una festa del pane e della panificazione”. Giulia De Santis, sindaca di Montefiascone, ha replicato dicendo che “mi associo a quanto ha detto Lupidi, è motivo d’orgoglio che una bottega storica come il panificio Mari riesca a raggiungere questo traguardo che esalta uno dei prodotti più importanti come il pane. C’è la forza di resistere in uno dei luoghi che ha subito maggiore spopolamento come corso Cavour a Montefiascone e una particolare cura dello spazio esterno. Come Comune li ringraziamo, se fossimo come loro il paese sarebbe perfetto”. La prima cittadina aggiunge che “quando ci ha contattato Mauro per la festa del pane l’amministrazione si è messa subito a disposizione per stare vicino a persone che si dedicano al nostro paese. Ci saranno tre giornate della festa del pane importanti per tutta la Tuscia oltreché per Montefiascone. Loro rientrano tra le botteghe storiche e domani (oggi, ndr) avremo la premiazione a Roma e un riconoscimento sarà quello di Mari che consegneremo il giorno della festa del pane”. Mauro Mari, protagonista assoluto, ha detto che “da artigiano è un piacere la partecipazione delle istituzioni, ho immaginato una festa del pane per l’enogastronomia, siamo supportati anche da Molini olio extravergine di Montefiascone e prenderemo vari comparti. Ci sono la benedizione di monsignor Fabio Fabene e le collaborazioni di Camera di Commercio e Cna. Io ho focalizzato la mia attenzione sul lievito naturale in forma liquida che abbino a farine bianche e scure: ciò permette più proteine e meno carboidrati ed è di facile assorbimento per l’intestino. Grazie a Formasal che ha messo a disposizione la struttura per fare l’evento. Ci sarà una degustazione gratuita di tutti i prodotti dalle 17 alle 24”. Roberta Nardi di Poste Italiane Viterbo e Rieti ha ricordato che “è il terzo evento che gestiamo. Poste Italiane porta tutti i giorni la vicinanza al territorio, faremo un annullo speciale, un timbro per eventi che devono essere commemorati. Quest’anno abbiamo fatto l’evento per la cupola di Santa Margherita e qui andiamo sulla passione e la fatica. Saremo presenti con il desk vendite dalle 16 alle 20 e porteremo tutti i prodotti filatelici. L’annullo su Mari sarà a disposizione il 5 luglio e rimarrà per 60 giorni all’ufficio centrale di Viterbo per chi lo richiederà, poi viene spedito al museo storico di Posta Italiane”. Alla presentazione c’erano anche il vicepresidente Cna Claudio Cavalloro e la vicesindaca di Montefiascone, Rosita Cicoria.

