LADISPOLI – «Il centro di aggregazione giovanile è stato completamente ristrutturato e arredato». L’annuncio è del consigliere comunale e delegato alle Politiche giovanili di palazzo Falcone, Riccardo Rosolino. Proprio in queste settimane l’amministrazione comunale sta lavorando alla definizione del regolamento che disciplinerà la gestione della struttura, gli orari di apertura e chiusura, la calendarizzazione degli eventi e le modalità di accesso e utilizzo degli spazi. Una volta approvato il regolamento, sarà pubblicato un bando pubblico per individuare il soggetto gestore. «In questi quasi cinque anni di consiliatura – dichiara Rosolino – ho lavorato con determinazione per costruire opportunità concrete per i giovani di Ladispoli. Mi sento profondamente vicino alla comunità giovanile e ho sempre cercato di dare risposte reali, partendo dall’ascolto e dal confronto diretto. Il centro di aggregazione rappresenta un punto di partenza fondamentale per continuare questo percorso». L’obiettivo è quello di inaugurare l’edificio di via Sironi entro maggio.

