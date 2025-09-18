SANTA MARINELLA – “Il castello non resta a secco”. Così il sindaco Tidei risponde alle illazioni del centrodestra. Il primo cittadino ha usato toni decisi, sottolineando la necessità di un'attenta verifica prima di lanciare accuse pubbliche. "Mi preme sottolineare che sarebbe opportuno, da parte di chi solleva certe questioni, una maggiore verifica dei fatti prima di rilasciare dichiarazioni mendaci - ha affermato Tidei - a ulteriore riprova della superficialità con cui è stata mossa l'accusa, i consiglieri hanno anche sbagliato referente, la fornitura dell'utenza idrica al castello di Santa Severa è infatti di competenza della Regione Lazio, non del Comune. Stiamo agendo in maniera proattiva per garantire la gestione ottimale del castello e del Museo. A tal proposito, ho già avviato una serie di contatti per promuovere un incontro tra Lazio Crea, la Regione Lazio e Coopculture, con l'obiettivo di definire un nuovo accordo e rinnovare la convenzione di gestione”. All'incontro parteciperà anche la consigliera Paola Fratarcangeli, delegata al castello, la quale ha confermato che l'emergenza idrica è già stata risolta. “La situazione è stata affrontata con tempestività - ha dichiarato - l'azienda municipalizzata ha già provveduto al rifornimento di acqua al museo, garantendo il ripristino della piena funzionalità della struttura. Stanno inoltre curando la pulizia degli spazi esterni, un'iniziativa volta a restituire la giusta dignità al patrimonio culturale, lavorando con la massima dedizione per garantire che il museo sia sempre accogliente e fruibile per i visitatori”.

