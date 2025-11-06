CERVETERI – Polvere e macerie. Non ne possono più i residenti di piazza Prima Rosa stufi del degrado che attanaglia questo cantiere irrisolto che già ha fatto dannare i cittadini di Campo di Mare durante la stagione estiva. Ora tornano all’assalto: «Noi paghiamo regolarmente le tasse – scrivono – e siamo preoccupati per la mancanza di controlli e sicurezza, e per la presenza di pseudo-cantieri che non procedono. La situazione è particolarmente grave per le persone fragili, gli invalidi, i bambini e chiunque rischia di compromettere la propria salute a causa delle polveri e delle condizioni di totale abbandono delle strade e dei marciapiedi». Da qui la richiesta alla sindaca, Elena Gubetti, affinché si attivi con urgenza per garantire il benessere di chi vive in questa zona. Per altro Città Metropolitana ha già diffidato la ditta privata incaricata di realizzare i lavori che riguardano parcheggi e arredi urbani.

Su questo tema già varie volte si sono esposti i residenti di Campo di Mare e anche il consiglio cittadino di Cerenova-Campo di Mare sempre pronto ad affiancare questa battaglia di civiltà che per ora le istituzioni stanno perdendo.

