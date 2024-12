ALLUMIERE - "Siamo l’aps "Il Cammino dell’Allume" e ti diamo il benvenuto sul nostro "Cammino dei Minatori". Con queste parole l'associazione collinare accoglie gli appassionati di trekking che si recano ad Allumiere per compiere delle escursioni nel meraviglioso territorio collinare. Grazie all'aps "Il Cammino dell'Allume" sono sempre di più i gruppi e le associazioni di trekking che giungono ad Allumiere proprio per seguire i vari sentieri. Sono molti gli articoli e i commenti sui social che promuovono iniziative in questo territorio o che ne esaltano la bellezza. Il Cammino dei Minatori è percorribile in un giorno, ma è perfetto per un weekend. Volendo usare una metafora il Cammino dei Minatori è "una vena perlacea scavata a fior di terra” che percorre le vie dell’allume. Se volete avere delle informazioni sulla bellissima storia di questo minerale museocivicoallumiere.it/archeologia-industriale/ Il cammino si snoda tra una moltitudine di paesaggi che vanno dalla faggeta depressa, oggi Monumento Naturale al bosco di castagni, dal fitto della macchia mediterranea a romantici quadri rurali incastonati su fertili colline che si sciolgono dolcemente verso il mare. Oltre a numerosi punti di interesse di carattere storico naturalistico sono visibili lungo I sentieri, le tracce lasciate dal lavoro dei minatori: gallerie scavate a mano dove è ancora possibile scorgere la linea di un binario, cunicoli angusti che si perdono nel cuore della terra e tra il verde delle felci.

"Qualcuno racconta, che ci sia un tesoro perduto, che aspetta ancora di essere trovato - spiegano dall'aps Il Cammino dell'Allume - per percorrere il Cammino dei Minatori è necessario saper leggere la segnaletica CAI o le tracce GPS ed avere una buona esperienza di trekking alle spalle. È un cammino da percorrere preferibilmente in inverno, primavera ed autunno. Data la presenza di fauna selvatica si consiglia di prepararsi ad eventuali incontri, leggendo guide sui comportamenti da intraprendere in tali evenienze (https://www.greenplanner.it/2023/04/11/come-comportarsi-animali-ostili/)Gli animali sono nostri amici, rispetta i loro spazi! Non lasciare nessuno tipo di rifiuto sul territorio (nemmeno un fazzoletto). Per le emergenze contattare il numero utile 113". L’associazione che promuove il Cammino dei Minatori non si assume nessuna responsabiltà in caso di emergenze o problemi logistici. Il cammino è raggiungibile sia con i propri mezzi che con gli autobus di linea con fermata a 20 metri dall’ inizio del cammino. (https://www.cotralspa.it)

Il Cammino dei Minatori è stato interamente tracciato insieme al CAI (Club Alpino Italiano) e si articola in tre diversi anelli interconnessi tra loro, percorribili sia singolarmente che come un unico grande anello di circa 33 km. Il primo è l'Anello dei faggi (colore Celeste); lunghezza 5,9km; difficoltà facile; altitudine massimo 613m sul livello del mare; altitudine minimo 481m sul livello del mare; segnaletica CAI più la segnaletica del Cammino dei Minatori celeste ai bivi con gli altri anelli. I luoghi di interesse di questo anello sono il Monumento Naturale del Faggeto, Le Miniere di Allume, il museo Archeologico Naturalistico Minerario. È unpiccolo anello che gira attorno al paese ed è ideale per una passeggiata non troppo impegnativa; è prevalentemente ombreggiato durante la stagione calda: attraversa il Monumento Naturale “Il Faggeto” ed un bosco di Castagni. Parte e si conclude nella Piazza del Paese (piazza della Repubblica) dove è ubicato anche il museo civico Archeologico Naturalistico Minerario A. Klitsche De La Grange. Una menzione speciale va fatta per il bellissimo affaccio sul mare, osservabile dal punto panoramico ubicato all’ingresso della Faggeta. Il secondo sentiero è l'anello Eremo S.S. Trinità Acquedotto Traianeo di colore viola. È un percorso lungo 11,6km di media difficoltà (altitudine massimo 559m slm e 481 minimo). Anche in questo sentiero sono presenti entrambe le segnaletiche ai bivi con gli altri anelli. I luoghi di interesse che si trovano lungo il cammino sono l'Eremo della SS Trinità https://museocivicoallumiere.it/eremo-trinita/, Fornaci dell’Allume e l'Acquedotto Traianeo. È un anello consigliato a camminatori con un buon allenamento fisico, il sentiero parte e si conclude nella Piazza del Paese (piazza della Repubblica) ed attraversa boschi di castagno, macchie di corbezzolo, pascoli e un fitto tratto di bosco lungo il quale si cammina seguendo le tracce dell'antico acquedotto Traianeo (fare attenzione alle buche sul sentiero che segnalano la presenza sotterranea dello stesso). Suggestivo durante l’incontro con l’antico eremo della SS.Trinità immerso nel bosco. "Il nostro consiglio è quello di percorrere il sentiero in senso orario, per lo meno nelle stagioni più calde - spiegano dall'aps Il Cammino dell'Allume - per poter affrontare il tratto esposto al sole, in discesa piuttosto che in salita: siamo un cammino collinare). Il terzo sentiero è l'Anello Borgo Farnesiana falesia Ripa Maiale colore giallo. Questo sentiero è lungo 16,1km di difficoltà medio/difficile (altitudine massimo 355m e altitudine minimo 116m). Anche in questo sentiero è presente la segnaletica CAI e la segnaletica Cammino dei Minatori gialla ai bivi con gli altri anelli. I luoghi di interesse che si trovano lungo il cammino sono il Borgo della Farnesiana, le rovine di Cencelle (si trovano in proprietà privata, ma generalmente il proprietario è ben disposto verso i visitatori) e poi c'è la bellissima Falesia di Ripa Maiale È un anello raggiungibile dal paese percorrendo un tratto del Sentiero Viola, oppure lasciando i propri mezzi in un punto a piacimento dell’anello (noi consigliamo il Borgo della Farnesiana). In questo cammino potrete ammirare tutta la bellezza di questo territorio, ultimo baluardo a sud della Maremma laziale. Le tracce gps saranno fornite esclusivamente tramite messaggio wapp contattando i numeri di telefono che sono nella brochure; queste tracce dovranno essere caricate su una App di escursionismo di ognuno sul proprio cellulare per essere aperte. In alternativa si può scaricare una traccia del percorso utilizzando il qr code presente sulla cartellonistica del Cammino dei Minatori. La segnaletica del Cammino dei minatori prevede: più strisce colorate della stessa grandezza se si sta percorrendo un sentiero in comune tra due anelli. Una striscia più grande ed una più piccola quando stiamo percorrendo un sentiero che ci permette di raggiungerne un altro. Per ritirare e timbrare le credenziali del viandante gli escursionisti possono recarsi in uno dei tre bar del paese che le rilasceranno al simbolico prezzo di 2 euro.

"Non dimenticate - spiegano dall'aps Il Cammino dell'Allume" - di farvi una foto vicino al cartellone per selfie posto sul lato dell'edificio comunale e, naturalmente, taggateci" Per info sul Cammino, per le tracce GPS e le credenziali contattare su WhatsApp Francesca 3519638698 e Daniele al 3898354659. Per gruppi con guida Proloco al 3294638745. Per passeggiate a cavallo Daniele (Guida Aigae) al 3470189236.

