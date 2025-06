CIVITAVECCHIA – Temperature sempre più alte e rischio per la salute in aumento a Civitavecchia. Secondo il bollettino ufficiale del Ministero della Salute, aggiornato al 27 giugno, l’ondata di calore che sta investendo il territorio vedrà un ulteriore peggioramento nella giornata di domenica 29 giugno, quando il livello di allerta salirà al massimo, passando da “arancione” (livello 2) a “rosso” (livello 3).

Nei prossimi tre giorni, infatti, si registreranno temperature percepite fino a 35°C, con minime in aumento e un’umidità elevata che contribuirà a far percepire un disagio fisico significativo, soprattutto per anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Nella giornata di venerdì 27 e sabato 28 il livello di rischio rimarrà a 2, con temperature minime attorno ai 30 gradi, ma è domenica che si raggiungerà il picco, con il passaggio al livello 3, che comporta “condizioni ad alto rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”.

Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere molta acqua, indossare abiti leggeri e limitare le attività all’aperto. Particolare attenzione viene richiesta anche per chi lavora in ambienti esposti, come cantieri e spazi senza ventilazione.

Nel frattempo, prosegue il monitoraggio da parte delle autorità locali e sanitarie, pronte a intervenire con misure straordinarie in caso di peggioramento della situazione. L’invito è quello di consultare i canali ufficiali del Ministero e del Comune per aggiornamenti e consigli utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA