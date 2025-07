CIVITA CASTELLANA - Il brigadiere capo qualifica speciale, Sandro Di Giammartino è in pensione. Dopo 37 anni di onorato servizio, lascia l’arma dei carabinieri e accede al meritato congedo.

L’ultimo saluto ufficiale si è svolto davanti al comandante provinciale di Viterbo, che lo ha convocato lunedì scorso nel capoluogo. «Una persona eccezionale, brillante e sempre disponibile», ci tengono a sottolineare i colleghi. Arruolato nel 1987, ha prestato servizio presso diversi reparti territoriali dell’Arma. «Ho avuto il piacere e l’onore di prestare servizio assieme a lui al Nucleo Radiomobile di Civita Castellana dal 2014 al 2019 – commenta il segretario regionale aggiunto Nsc, Giuseppe Mancuso – una persona su cui puoi contare in ogni momento. Ha dato moltissimo all’amministrazione, senza nulla a pretendere. Ha lavorato senza mai guardare il calendario né contare le ore di servizio. Una vita dedicata alla divisa e alla collettività, sempre con dedizione, spirito di sacrificio e altissimo senso del dovere. Innumerevoli le operazioni di polizia che lo hanno visto in prima linea e che gli hanno permesso di ricevere elogi ed encomi». Ha prestato servizio presso il nucleo radiomobile di Civita Castellana, di Ronciglione; alla centrale operativa di Civita Castellana e nelle stazioni carabinieri di Fabrica di Roma, Corchiano e altri comandi territoriali. «Sandro, un fratello prima che collega e amico – conclude Mancuso -. Affidabile, sensibile, generoso, Sandro Di Giammartino lascia un’impronta indelebile non solo per la professionalità dimostrata, ma soprattutto per le qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e per i cittadini. Un esempio raro di integrità e dedizione, che continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il piacere e l’onore di lavorare al suo fianco. Goditi la meritata pensione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA