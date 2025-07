ALLUMIERE - È iniziata da appena quattro giorni ma ha già il suono di una grande e promettente avventura: ad Allumiere è ufficialmente partito il corso del Gruppo Tamburini, promosso dalla Pro Loco di Allumiere in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica e con il prezioso supporto delle contrade storiche del paese. Un progetto che unisce tradizione e formazione, cultura popolare e crescita individuale, con l’obiettivo di dare vita a un gruppo stabile e intergenerazionale di giovani tamburini pronti a diventare parte attiva della vita comunitaria e delle manifestazioni locali. L’idea nasce dalla passione e dalla determinazione di tre figure da tempo impegnate nella valorizzazione delle tradizioni del territorio: Marianna Feliciani, Monica Pinardi e Alvaro Monaldi, che hanno fortemente creduto nella possibilità di ricostruire un tessuto musicale legato alla cultura del tamburo, coinvolgendo le nuove generazioni in un percorso formativo accessibile, gratuito e coinvolgente. Grazie al loro impegno, l’idea è diventata realtà e ha subito trovato il sostegno operativo della Pro Loco, che si è fatta promotrice del progetto, e la collaborazione concreta delle realtà associative e territoriali. L’Associazione Amici della Musica di Allumiere ha messo a disposizione la sua esperienza, contribuendo con la propria professionalità e offrendo una formazione di alto livello. A guidare i giovani tamburini in questo viaggio musicale è infatti la maestra di percussioni Giulia Vela, musicista apprezzata e docente attenta, che con entusiasmo e dedizione sta accompagnando i ragazzi nell’apprendimento delle tecniche fondamentali, con un approccio inclusivo, partecipato e divertente. Un ruolo chiave è stato anche quello delle contrade di Allumiere, che hanno risposto all’appello con generosità, fornendo i tamburi e il materiale necessario allo svolgimento del corso, dimostrando ancora una volta quanto lo spirito di comunità sia un tratto distintivo e vivo del paese. L’iniziativa è così diventata il frutto di una rete sinergica, in cui ogni attore ha messo a disposizione tempo, risorse e competenze per dare ai giovani un’opportunità educativa e aggregativa di grande valore. A rendere ancora più speciale il progetto è il numero dei partecipanti: ad oggi sono 20 i bambini e ragazzi iscritti, con un’età compresa tra i 4 e i 18 anni. Una fascia ampia, che dimostra quanto la proposta sia stata accolta con entusiasmo dalle famiglie e quanto forte sia il desiderio, da parte dei più giovani, di vivere esperienze autentiche, creative e profondamente legate al proprio territorio. Per molti di loro è la prima volta alle prese con uno strumento musicale: l’emozione è palpabile, così come la voglia di imparare, crescere, divertirsi insieme. A breve sarà anche svelato il logo ufficiale del Gruppo Tamburini, realizzato con cura e sensibilità da Mariangela Arcangeli, che sta mettendo il suo talento grafico al servizio di un’identità visiva che rappresenti appieno lo spirito del gruppo. Un simbolo che accompagnerà le esibizioni, i manifesti, gli inviti e ogni occasione pubblica in cui i tamburini faranno sentire il proprio battito, diventando ambasciatori di cultura e tradizione allumierasca.

Iniziative come questa dimostrano concretamente quanto sia importante investire nei giovani, offrire loro spazi di espressione, occasioni di crescita e strumenti per costruire il proprio senso di appartenenza. Il Gruppo Tamburini non è solo un corso di musica, ma un progetto educativo, comunitario, identitario. È un invito a riscoprire la bellezza della condivisione, il valore della tradizione che si rinnova, il significato più profondo della partecipazione civica. Le iscrizioni restano aperte, e chiunque desideri unirsi al gruppo potrà farlo contattando la Pro Loco. Non servono esperienze pregresse, ma soltanto voglia di mettersi in gioco, curiosità, spirito di squadra e un pizzico di coraggio. Il tamburo farà il resto: con il suo suono antico e potente, capace di riunire, emozionare, celebrare. Ad Allumiere, il futuro della musica tradizionale è già cominciato. E batte forte, a tempo di tamburo.

