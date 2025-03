MONTALTO – Prosegue il Laboratorio di Formazione politica, un ciclo di incontri dedicato all’approfondimento dei testi e delle figure che hanno segnato la storia politica contemporanea. Dopo il successo del primo appuntamento, questo secondo incontro offrirà una nuova occasione di riflessione e dibattito su temi centrali per la comprensione delle dinamiche istituzionali e dell’evoluzione del pensiero politico. Al centro della discussione vi sarà il volume di Francesco Giro, "Silvio Berlusconi e la città ideale", un’opera che analizza l’innovazione politica introdotta dal fondatore di Forza Italia, la sua visione del rapporto tra economia e istituzioni, il concetto di leadership nel contesto della Seconda Repubblica e il modello di governance che ha ispirato le sue scelte. L’incontro, in programma per giovedì 6 marzo alle 17,30 a San Sisto, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama politico e giornalistico, che offriranno spunti di analisi e riflessioni sulle trasformazioni che hanno caratterizzato la politica italiana negli ultimi decenni. Interverranno, Francesco Giro, autore del libro, senatore e profondo conoscitore della storia politica italiana; onorevole Giorgio Simeoni, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, protagonista della vita politica laziale e nazionale; Giuseppe Castellini (moderatore), giornalista e storico esponente della politica locale, la cui esperienza consente di inserire il dibattito in una prospettiva più ampia, capace di connettere il passato alle sfide del presente

Il volume sarà introdotto dal vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche segretario nazionale di Forza Italia, e sarà il punto di partenza per un confronto sul significato dell’esperienza politica di Silvio Berlusconi e sul modo in cui il suo operato ha influenzato l’evoluzione della destra italiana e il sistema politico del Paese. Castellini, giornalista di lungo corso, esperto di politica e attento osservatore delle dinamiche istituzionali, guiderà il dibattito con uno sguardo critico e documentato. L’evento si propone di essere un’occasione di confronto aperto, rivolto non solo a chi ha vissuto da vicino le stagioni della politica italiana degli ultimi decenni, ma anche a giovani, studiosi e cittadini interessati a comprendere le radici e le prospettive future del nostro sistema democratico. Un’opportunità per approfondire, con il contributo di esperti e protagonisti, il ruolo della politica nell’evoluzione della società e delle istituzioni. L’ingresso è libero. L’evento ha il patrocinio dal Comune di Montalto di Castro.

Al secondo interessante incontro del laboratorio di formazione politica organizzato da Sergio Caci e realizzato in collaborazione con il commissario di Forza Italia Montalto di Castro Giovanni Corona, sarà ovviamente presente la segreteria di Forza Italia Montalto: «Un viaggio nel pensiero del nostro fondatore e negli ideali che hanno dato vita al centrodestra unito in Italia, grazie al grande lavoro di un leader che ha dato un impulso fondamentale alla storia del Paese e nei rapporti con l’Europa e con le forze politiche mondiali, anche attraverso l’adesione al Partito Popolare europeo - spiega Giovanni Corona - Ringraziamo sin da subito il capogruppo di Fi al consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, che sarà con noi in questo importante pomeriggio dedicato alla storia della politica italiana».

