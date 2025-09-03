TARQUINIA – Il 21 settembre arriva il primo Vespaghetti di Tarquinia. Una reunion aperta a tutti, anche ai comuni limitrofi, di appassionati di motocicli vintage, pensata per unire al classico giro su due ruote d'epoca un allegro pranzo con cucina tipica italiana.

Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione.

Ovviamente è aperta a tutti la possibilità di ammirare i motocicli che parteciperanno, tra cui sono attese anche tantissime vespe!

E per tutti, i motocicli d'epoca, tra cui le mitiche vespe in esposizione!

La Vespa è un capolavoro di design, un'icona italiana che combina stile, funzionalità e storia. Il suo design, nato dalla mente dell'ingegner Corradino D'Ascanio, è apprezzato per la sua silhouette inconfondibile. La Vespa è simbolo di libertà, eleganza ed italianità e per questo è apprezzata in tutto il mondo.

Venire a vedere i veicoli l'epoca, farli vedere a giovani e bimbi, significa trasmetter loro l'amore per le nostre radici, la nostra storia, le capacità uniche e riconoscibili degli italiani.

Riepilogo del programma: ore 11:00 - giro su due ruote per la città (per aggregarsi contattare, chiamando o mandando un whatsapp, il vespista Mauro Sacconi, tel 3292668806); ore 12:30 shooting time, aperto a tutti i fotografi - amatoriali e professionisti - che vorranno venire a fotografare le bellezze a 2 ruote (info whatsapp 371 799 1242); ore 13:00, Vespaghetti in Piazza Cavour, al ristorante Bacco Perbacco (prenotazione obbligatoria allo 0766 858510, aperta anche a chi non ha le due ruote, ma è un semplice appassionato). L'iniziativa è nata dai vespisti tarquiniesi e da Fabio Gagni ed e sostenuta dal gruppo Se Ami Tarquinia.

