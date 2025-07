TARQUINIA - L’associazione Donatori volontari della Polizia di Stato (donatorinati.it), che nasce all’interno delle forze di Polizia, si occupa ormai da più di 23 anni a livello nazionale del tema della donazione di sangue, una problematica purtroppo non sempre avvertita come tale e che spesso assurge a vera emergenza nazionale. Sono ormai alcuni anni che l’associazione Donatori volontari della Polizia di Stato, che opera all’interno della Regione del Lazio, continua il suo impegno di solidarietà e cultura del donare per le persone che ne hanno più bisogno, organizzando raccolte di sangue tra Tarquinia e Viterbo. Il prossimo giovedì 17 luglio, dalle 8: alle 10,30 circa, l’Advps Lazio organizza una raccolta di sangue, con il supporto del Centro trasfusionale di Viterbo, presso l’ospedale di Tarquinia, all’interno del suo piazzale, antistante l’ingresso principale, dove parteciperanno, si spera numerosi, i donatori dell’associazione, che negli anni hanno sempre dimostrato, con le loro donazioni, di essere vicini alle persone che soffrono.

Chiunque volesse donare il proprio sangue in quella giornata, partecipando a questo momento di condivisione, l’associazione Donatori volontari della Polizia di Stato del Lazio li accoglierà supportandoli in tutte le operazioni di donazione. Al termine della donazione verrà offerta una buona colazione al Bar Pasticceria Royal di Tarquinia.

