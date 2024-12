CIVITAVECCHIA – Un disagio dietro l’altro. Ormai sembrano essere più le giornate senza acqua che quelle di normalità in zona come Borgata Aurelia. Oggi un nuovo disservizio, con i residenti del quartiere che già da qualche ora lamentavano carenza di acqua e rubinetti quasi a secco. Fino alla comunicazione di poco fa da parte di Acea che ha reso noto di aver ricevuto comunicazione da parte del “Consorzio Acquedotto Medio Tirreno” relativamente ad una nuova interruzione di fornitura a “Filtri Aurelia” del Comune di Civitavecchia a causa di lavori di riparazione di una perdita sulla condotta.

Per questo motivo, si potrebbero verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione sul territorio cittadino ed in particolare a Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e Zona La Scaglia, Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La rosa), area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Acea Ato2 si è immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Niccolò Paganini, viale Gioacchino Rossini, angolo via Guido D'Arezzo, via Licinio Refice, via Guido D’Arezzo.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.