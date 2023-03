Cronaca

Idrico, ennesimo weekend di disagi

Senz’acqua i cittadini della fascia medio bassa della città che hanno lamentato rubinetti a secco nelle giornate di sabato e domenica a partire dalla tarda mattinata. Ancora in vigore l’ordinanza di non potabilità sull’area di via Terme di Traiano per l’eccessiva presenza di trialometani