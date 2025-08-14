CERVETERI – «Veramente commovente e vergognoso leggere le dichiarazioni della sindaca che in merito al problema idrico a I Terzi dice che ci sono state strumentalizzazioni da una parte politica». Ad entrare a gamba tesa è Luigino Bucchi, consigliere comunale di Fdi. «Probabilmente è proprio grazie a quella forza politica, Fratelli d'Italia – prosegue Bucchi - che si è mosso qualcosa anche se il caso resta irrisolto. Le criticità vengono, circa 15 anni, e guarda caso in tutto questo tempo il governo della città è stato gestito anche dal gruppo politico di cui Gubetti fa parte ricoprendo sempre ruoli amministrativi importanti. Di conseguenza viene spontaneo domandarsi di che cosa si vanta: di aver mandato una botte d'acqua a famiglie che ne erano sprovviste da circa settanta giorni? Non sarà mica sua la strumentalizzazione dei fatti. Piuttosto indichi date certe per il ripristino del servizio». Gubetti replica. «Fdi ha scritto nel pieno dell’ondata di calore – ironizza -, dimenticando un piccolo ma fondamentale dettaglio: prima del nostro primo insediamento, avvenuto nel 2012, l’acqua de I Terzi non era neppure potabile, con un’ordinanza di non potabilità che pendeva sulle teste dei cittadini della frazione dal lontano 2010. Rivolgo però una domanda al Gruppo Fdi di Cerveteri: sapevate che l’Arsial è un Ente che fa riferimento direttamente all’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio, che guarda caso è proprio nelle mani di un esponente del vostro partito? Avete mai affiancato l’azione dell’Amministrazione comunale, sfruttando il vostro rapporto diretto con la Regione, per giungere ad una soluzione più rapida e immediata?».

©RIPRODUZIONE RISERVATA