CERVETERI – Una serata di divertimento e comicità quella di domani alle 21 all’interno del Granarone. Protagonista sarà un duo comico noto al grande pubblico televisivo, in particolar modo per le numerose partecipazioni a programmi quali “Zelig”, “Sabato Italiano” e “Matinée”: i “Sequestrattori”, con uno spettacolo tutto da ridere. L’ingresso è libero e gratuito. «Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, siamo felici di proporre un’altra serata dedicata alla comicità e al cabaret nella nostra città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Cerveteri, Francesca Cennerilli – un duo comico affermato e conosciuto al grande pubblico, venuto nella nostra città in svariate occasioni, e che sono certa saprà regalarvi due ore di divertimento e leggerezza».