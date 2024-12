TOLFA - Tutto quel che propone l'associazione "Tolfa Jazz è sempre un successo, questo grazie alla passione, all'impegno, alla lungimiranza del presidente Egidio Marcari, del direttore artistico Alessio Ligi e di tutti i collaboratori e volontari che rendono ogni evento unico ed emozionante. Tutto il grande movimento è nato con il Tolfa Jazz: un appuntamento che negli anni è diventato un must e che attira estimatori da ogni luogo. Ma a richiamare pubblico e a far ricevere complimenti agli organizzatori sono anche i Picnic-musicali e la rassegna di appuntamenti "Il Jazz è donna" in collaborazione con la Komen. "Il festival Tolfa Jazz da 15 anni propone musica di qualità e promuove un territorio ricco di bellezza - spiegano il presidente Egidio Marcari e il direttore artistico Alessio Ligi - niente di tutto questo sarebbe possibile senza l’impegno di tante persone che con la loro volontà e i loro sorrisi rendono il Tolfa Jazz ancora più speciale. Grazie al nostro caro staff". Qualche settimana fa, nonostante il tempo atmosferico non troppp bello, tanta gente ha partecipato e apprezzato il Picnic Musicale con escursioni, attività per bambini ), Iniziative varie, concerti e uno strepitoso pranzo genuino con prodotti locali cucinati sul posto dalle cuoche volontarie. Lo scorso week end ha avuto un ottimo riscontro l'appuntamento con "Il Jazz è Donna" con la AIGAE, Antonella Del Frate. Quest'ultima è davvero preparata e offre alle partecipanti esperienze veramente meravigliosi che toccano il cuore, la mente e la vita. Lo scorso 27 ottobre le donne, accompagnate da Antonella Del Frate, hanno effettuato una passeggiata corredata da forti attività sensoriali dedicate alle donne in rosa. Il gruppo ha percorso un anello di 5 km ammirando un meraviglioso bosco di querce fino ad addentrarsi nella faggeta vetusta depressa, sito Unesco dal 2017. Qui le donne, sempre sotto la guida di Antonella Del Frate sono state catturate dai colori dell’autunno, dalle forme e dalla maestosità degli alberi secolari, dalla bellezza e varietà dei funghi. Attraverso delle piccole prove sensoriali che hanno permesso alle partecipanti di far lavorare i sensi in natura e condividere sensazioni ed emozioni. Il programma delle attività il Jazz è donna è realizzato grazie al contributo offerto dalla "Susan G. Komen Italia onlus. A guidate il gruppo insieme ad Antonella Del Frate è stata Valentina Marchesi. "Grazie a Susan G. Komen Italia. Trekking sensoriale con "Donne in Rosa" a Monte Raschio, Oriolo Romano - spiega la guida Antonella Del Frate - É sempre un'emozione e una crescita stare con questo meraviglioso gruppo. Grazie a tutte le ragazze che hanno partecipato"

©RIPRODUZIONE RISERVATA