Costretti ad allungare di 10 chilometri il percorso per andare a Viterbo a causa della segnaletica stradale. Da tempo, infatti, i residenti della zona del Quartuccio devono fare i conti con una linea di mezzeria continua che ostacola l’accesso al borgo. Per accedere alla zona devono imboccare dalla Cassia sud una strada parallela che porta al bivio che conduce poi alle abitazioni. La stessa strada, poche centinaia di metri più avanti, si reimmette sulla Cassia in direzione Vetralla.



Il problema sta nel fatto che la linea di mezzeria della Cassia, in prossimità delle vie d’accesso e di uscita dalla zona, è continua. I residenti, impossibilitati ad attraversare la strada per andare verso Viterbo, sono costretti ad andare verso Vetralla, che dista circa 10 chilometri, e poi tornare verso Viterbo. L’alternativa è attraversare la Cassia ignorando la linea continua mettendo a rischio la sicurezza di tutti. L’uscita, tra l’altro, si trova in curva e la vegetazione alta ostacola la visuale. I residenti, che da anni segnalano la situazione, sono esasperati e chiedono interventi urgenti.