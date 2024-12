TOLFA - Sabato 27 aprile alle 18.30 si terrà una importante conferenza sul tema: "I Monti della Tolfa" nella loro antichità dell'entroterra del litorale costiero". A relazionare sarà l'esperto dottor Glauco Stracci.

La conferenza sarà ospitata presso l'associazione culturale "Il Conservatorio" in via A. Lessen 10 a Civitavecchia.

"Sono molto riconoscente per l'invito dell'associazione culturale "Il Conservatorio" e ringrazio il suo presidente Vittorio Sebastiani per questa nuova occasione per parlare della storia archeologica dei nostri Monti di Tolfa, l'argomento riprende "L'Atlante archeologico" che ho curato con ulteriori informazioni inedite, una panoramica della situazione attuale dei siti preistorici e storici con l'intenzione di fare comprendere come l'entroterra tolfetano nell antichità, comprendesse anche il litorale costiero, vere pendici dei nostri monti.

Senza voler divagare troppo sulla materia basta pensare al fitto reticolo di strade di epoca romana che collegava le ville rustiche interne, come quella della Fontanaccia, alle domus maritime costiere, come la Mattonara, nonché al grande porto di Centumcellae con gli scali minori di Castrum Novum, Punicum, Panapione e Pyrgi . Questo collegamento serviva per il reciproco scambio sia di merci sbarcate nei porti e sia per il trasporto nei porti delle ricchezze minerarie e agroalimentari dei Monti.