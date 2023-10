LADISPOLI – Il piano di pulizia è partito in queste settimane, dopo un’estate complicata dal punto di vista del degrado, ma alcune zone sono ancora scoperte. E i residenti, esausti, non fanno che ricordare la mancata bonifica dei marciapiedi alle prese sempre con sterpaglie e rifiuti. «Al Miami questo dovrebbe essere un marciapiede? Non avevano detto che avrebbero tolto l’erba infestante a fine settembre?», ecco il quesito posto da Carla. Altri abitanti hanno protestato. Nei giorni scorsi almeno il piano di pulizia si è concluso sulle strade de Il Faro, altro quartiere dove si è partiti in ritardo. Dallo stato di abbandono dei marciapiedi ai vandali. L’altra notte i soliti ignoti si sono divertiti a scardinare alcuni arredi urbani sul lungomare di via Marco Polo danneggiando anche una panchina. «C'è una ragione per tutto questo? Era così piacevole sedersi su quella panchina durante la passeggiata con la mia bambina. Qualcuno potrebbe cementarla di nuovo dove stava? Così è anche un pericolo per i bimbi» è il legittimo sfogo di Paola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA