ALLUMIERE - Sempre più frenetico il periodo che stanno vivendo la presidente Stefania Cammilletti e tutta l'associazione Amici della Musica fra gli appuntamenti della Primavera Musicale, i concerti, le prove dei saggi di fine corso e l'organizzazione capillare e meticolosa della finalissima del prestigioso concorso internazionale per marce - città di Allumiere. A giudicare i brani finalisti per decretarne i vincitori saranno giudici d'eccezione, vere eccellenze del mondo musicale: il non plus ultra del settore bandistico e delle marce: M° Marco Somadossi, M° Federico Agnello e M°Antonio Barbagallo. Quella di quest’anno sarà l'VIII edizione del Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere. La presidente Stefania Cammilletti a nome di tutto il direttivo e dello staff organizzativo ha presentato i finalisti. Il primo maestro è Marco Tamanini, uno dei più importanti compositori italiani e che ha già trionfato nel concorso collinare con alcune delle sue straordinarie composizioni: è stato secondo classificato alla seconda edizione nel 2013 con la marcia "Galaxy" e secondo classificato alla quinta edizione nel 2019 nella categoria A con la marcia "Cartoons".

Il secondo finalista è il M° Andrea Moncalvo. Primo classificato alla prima edizione nel 2011 con la marcia "La Campionessa"; è stato secondo classificato alla quinta edizione nel 2019 nella categoria B con la Marcia "Andrea".

Il terzo finalista in gara è il M° Anthony Camilleri: dopo i prestigiosi traguardi raggiunti alle finali dei concorsi del 2019 e del 2023, il musicista maltese Anthony Camilleri si distingue nuovamente, conquistando un posto tra i finalisti per la categoria B dell'VIII Concorso Internazionale di Composizione per Marce "Città di Allumiere".

Un risultato che conferma la raffinatezza del suo linguaggio musicale e un percorso artistico di grande valore.

Il quarto finalista in gara è il M° Massimo Sgargi: quest'ultimo è alla sua prima partecipazione. Il compositore bolognese Massimo Sgargi ha conquistato subito l'attenzione della giuria accedendo alla fase finale del Concorso con ben due marce nella Categoria B

"Un risultato che - sottolinea la presidente degli Amici della Musica, Stefania Cammilletti - conferma la qualità del suo lavoro e arricchisce il prestigio di questa edizione del Concorso. Invito tutti a non mancare alla finalissima in programma per il 14 giugno". Da sottolineare che partner degli Amici della Musica è la Scomegna Musica Edizioni.

