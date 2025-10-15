CERVETERI – Torna l’allarme sulla sicurezza nella periferia. Le ultime avvisaglie nelle frazioni Sasso e Due Casette principalmente dove in questi giorni i ladri avrebbero fatto passare notti insonni ai residenti. «Sono entrati in un’abitazione rubando – afferma Francesco Di Giancamillo, residente a Pian della Carlotta – e in un’altra casa non ci sarebbero riusciti fortunatamente». Altro episodio la scorsa notte nella località delle Due Casette, sempre a Cerveteri. «Sono entrati in casa e nella camera da letto mentre dormivamo – si sfoga Marinella – hanno portato via un portagioie sul comò e la mia borsa attaccata alla porta della camera con dentro il mio portafogli. Spero che almeno vengo ritrovata per strada con i documenti». Al Sasso si attivano gli abitanti. «Dall’inizio di ottobre – scrive pubblicamente Roberto Menasci – nelle nostre frazioni si sono susseguiti furti nelle abitazioni dei cittadini. Segnaliamo per tanto la necessità di un intervento della pubblica autorità», è quanto inoltrato in una missiva ai vari comandi delle forze dell’ordine e del ministero dell’Interno.

