CERVETERI – I ladri mettono nel mirino ancora Valcanneto. Era accaduto in passato, a distanza di tempo i furfanti ci hanno riprovato ad entrare nelle abitazioni. Almeno due i tentativi come raccontato dagli stessi residenti della frazione etrusca. «Sono entrati in casa in via Muzio Clementi mia mentre mia moglie dormiva», segnala il signor Andrea. Poi altre testimonianze sempre sul gruppo Facebook di Valcanneto per mettere in guardia tutti i cittadini. «Anche da noi nella stessa via sono entrati sul terrazzo. Una persona è stata ripresa dalle telecamere», è quanto scrive Federico. E su queste incursioni notturne sono al lavoro i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia sulle tracce dei soliti ignoti messi in fuga dalle sirene delle pattuglia e dall’antifurto suonato in una casa. Da un anno ormai il comitato di zona ha puntato sul servizio di vigilanza privata per scoraggiare i topi di appartamento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA