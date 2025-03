LADISPOLI – Il Re Carciofo alla conquista della Francia. È andato in onda sulla tv nazionale transalpina di France 2 una puntata sulla tradizionale sagra che si svolgerà in città dall’11 al 13 aprile prossimo soffiando le sue 72 candeline. Una troupe ha visitato le campagne ladispolane dei Monteroni e in particolare l’azienda Zani a conduzione familiare con Mara e Luciano che hanno offerto i loro racconti intrecciando natura, gastronomia e cultura. A dire il vero la troupe è entrata anche in casa Zani dopo aver visitato le coltivazioni degli ortaggi per apprendere le ricette e i metodi di cucina italiana. Del resto non è la prima volta che gli agricoltori locali fanno conoscere i loro prodotti all’estero. C’è grande attesa per la nuova festa in una tre giorni che si spera possa essere accompagnata anche dal bel tempo. Tradizioni, folklore, musica, spettacoli, saggi di danza e poi l’attesa per la Piazza dei Sapori e le gara delle sculture carciofesche.

