LADISPOLI – Incivili o vandali, poco importa. I container di raccolta degli indumenti usati, sparpagliati in tutta la città, sono diventati col tempo delle vere e proprie discariche. Molti residenti si stanno lamentando definendo un «museo a cielo aperto». Richieste che arrivano in municipio formalmente da parte della popolazione ma anche via social. «Chiedo all’amministrazione comunale – si fa sentire Alessandro - quali azioni intende intraprendere al fine di contrastare e reprimere il comportamento incivile e irrispettoso di coloro che provocano queste situazioni indecorose e dannose per Ladispoli». Un biglietto da visita pessimo anche in prossimità delle scuole del circolo didattico “Ladispoli 1” e del liceo scientifico Sandro Pertini. Segnalazioni anche nei pressi della stazione ferroviaria dove qualcuno ne ha approfitta pure per gettare a terra rifiuti di ogni tipo e non solo vestiti vecchi.

