LADISPOLI – Sono tornati ad affollare i giardini di viale Alabama a distanza di pochi giorni. E sono anche di più rispetto alla scorsa settimana. Si tratterebbe di due famiglie di cinghiali con i cuccioli al seguito che hanno preso possesso ormai di questa zona situata nel quartiere residenziale Miami. Gli ungulati insomma si stanno riproducendo a dismisura e le segnalazioni dei cittadini aumentano. C’è chi preferisce allontanarsi, specialmente i proprietari a spasso con i rispettivi cagnolini, chi al contrario si avvicina per filmarli col telefonino e poi mettere tutto sui social. Una situazione però da tenere d’occhio con attenzione, come suggerisce il delegato alle Aree protette e consigliere comunale di maggioranza. «Sarebbe più utile prima cosa – sostiene Filippo Moretti – che gli abitanti, informino prima le istituzioni competenti e poi magari diffondano i video su Facebook. Se contattati in tempo, ad esempio, si potrebbe intervenire subito allertando le autorità competenti, come la Regione Lazio, con cui siamo già in contatto da tempo per questa situazione. Abbiamo bisogno sicuramente di indicazioni maggiori. Magari con appostamenti specifici tutto è più facile. Gli esperti hanno già effettuato delle operazioni in tal senso nella zona di Torre Flavia procedendo con delle gabbie per catturarli». Cinghiali che poi verrebbe trasferiti in zone più adatte al loro habitat. Come avvenuto appunto nei pressi della palude che attraversa i comuni di Ladispoli e Cerveteri. Fino alla scorsa estate erano una quarantina ad aggirarsi nei sentieri dell’oasi. Ora ne sarebbero rimasti solamente cinque. Questo gruppetto del Miami sarebbe un altro ancora arrivato forse più da nord dopo aver attraversato il torrente Sanguinara.

